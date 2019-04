Salini Impregilo festeggia il contratto in Australia

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Salini Impregilo, che scambia in rialzo del 9,02%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che la società si è aggiudicata il più grande progetto mai realizzato in Australia nel settore idroelettrico. Il Gruppo ha firmato, infatti, un contratto da 5,1 miliardi dollari australiani (pari a euro 3,228 miliardi) per la realizzazione dei lavori di ingegneria civile e elettromeccanica di Snowy 2.0.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse rispetto all’indice di riferimento.

Lo status tecnico di Salini Impregilo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,333 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,235. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,431.