Salini Impregilo e Lane all’Infrastructure Leadership Forum di San Francisco

(Teleborsa) – Salini Impregilo e Lane tra i protagonisti della nona edizione del North American Infrastructure Leadership Forum, che si è tenuto a San Francisco e ha presentato i migliori 50 progetti infrastrutturali significativi per la crescita dell’economia globale e per la creazione di occupazione.

Tra i partecipanti al convegno, l’ex segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Rodney Slater, che ha illustrato “come costruire il futuro negli Stati Uniti”, sottolineando l’urgente bisogno del Paese di investire in infrastrutture, principalmente per il trasporto.

Robert E. Alger, amministratore delegato di Lane Construction Corporation, ha presentato le attività del Gruppo e progetti quali il Canale di Panama, la I-4 Ultimate Highway in Florida, il tunnel idraulico di Lake Mead “Intake3” a Las Vegas e la linea metropolitana “Central Subway” di San Francisco.

“La tavola rotonda – si legge in una nota – ha illustrato i successi del Gruppo nel portare soluzioni innovative nell’ambito di opere complesse e il suo costante impegno per la sostenibilità e nel perseguire progetti importanti per la realizzazione di smart cities”.