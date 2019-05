Salini Impregilo costruisce il nuovo “Orient Express”

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova commessa in Turchia per Salini Impregilo, che si aggiudica un contratto da 530 milioni di euro per la costruzione di una tratta del nuovo “Orient Express”, la linea ferroviaria ad alta velocità di 153 km che attraverserà la parte europea della Turchia, tra Istanbul e la frontiera con la Bulgaria.

L’iniziativa, che ha una durata di 4 anni, è finanziata in Euro dall’Unione Europea attraverso fondi della BEI, garantendo una riduzione del profilo di rischio del progetto, e allineandosi, su tutta la filiera di produzione, ai più elevati standard contrattuali e di garanzia richiesti dagli organismi internazionali.

La linea sarà parte del Trans-European Transport Network (TEN-T), il sistema di trasporto integrato dei paesi dell’Unione Europea, e si inserisce nel più ampio corridoio ferroviario europeo nord-sud/est (Orient/East- Med Corridor), che collega l’Europa centrale con i porti del Mare del Nord, del Mar Baltico, del Mar Nero e del Mediterraneo.

L’opera, assegnata dal Directorate General of Turkish State Railways, punta allo sviluppo della regione con il miglioramento dei livelli di sicurezza e la riduzione dei tempi di percorrenza.