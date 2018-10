Salini Impregilo, a Lane contratto da 253 milioni in Florida

editato in: da

(Teleborsa) – The Lane Construction Corporation, del Gruppo Salini Impregilo, si è aggiudicata un nuovo contratto da 253 milioni di dollari, in Florida, per progettare e costruire la strada Wekiva Parkway nella Contea di Seminole, a nord di Orlando.

Lane, realizzerà 2,63 miglia (4,23 chilometri) della Wekiva Parkway (Sezione 8), su un totale di 25 miglia, che dalla Orange Boulevard porterà fino a est della Rinehart Road.

Il progetto – spiega una nota di Salini – includerà il nuovo svincolo Wekiva Parkway, che intersecherà la I-4, e si collegherà alla SR-417, fornendo una alternativa di mobilità sostenibile, grazie alla riduzione del traffico nelle aree a maggiore congestione nelle contee di Orange, Lake e Seminole.

I lavori inizieranno nei primi mesi del 2019, per essere completati entro il 2022.