Salini Impregilo, a breve vendita americana Plants & Paving

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo ha esaminato, le offerte vincolanti ricevute dalla controllata Lane Industries Inc. per la cessione del segmento Plants & Paving.

Lo fa sapere la stessa società di costruzioni aggiungendo che il CdA di Lane ha deliberato l’avvio della fase finale di negoziazione, che potrà avvenire anche su base esclusiva, per pervenire al signing nelle prossime settimane.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito del processo per la valorizzazione del segmento Plants & Paving, un business molto interessante, ma non strategico per il Gruppo – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Pietro Salini -. La controllata Lane ha ricevuto numerose manifestazioni d’interesse. Le offerte che abbiamo esaminato – ha aggiunto l’AD – presentano valori significativamente superiori al controvalore pagato da Salini Impregilo per l’acquisizione dell’intera Lane nel 2015. L’attesa disponibilità di cassa consentirà, tra l’altro, un’ulteriore focalizzazione nel segmento delle grandi opere infrastrutturali negli Stati Uniti, che presenta grandi e concrete opportunità”.