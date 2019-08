Saldi fine estate, acquisti “senza slancio” anche se incalza il “rischio IVA”

editato in: da

(Teleborsa) – Clienti interessati ma senza particolare slancio per i saldi di fine estate. Le vendite a prezzi scontati, ormai agli sgoccioli in quasi tutta Italia, secondo un primo monitoraggio, sono pressoché stabili rispetto allo scorso anno. E non bastano così a recuperare il flop delle vendite di primavera.

Ma a preoccupare maggiormente i commercianti è il rischio di un aumento dell’Iva che potrebbe tradursi in un nuovo e più grave crollo dei consumi. Per FederModa, secondo i dati forniti dal 55% degli operatori associati, situazione leggermente più rosea: vendite stabili e che in qualche caso registrano anche un leggero aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.