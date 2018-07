Saldi, Federconsumatori: il 39,6% delle famiglie approfitterà degli sconti

editato in: da

(Teleborsa) – E’ ufficialmente partita la stagione, estiva, dei saldi. Un appuntamento che, in tempi migliori, molti cittadini aspettavano con ansia. Oggi, invece, le promozioni avvengono in un clima piuttosto freddo, nonostante le alte temperature estive.



AVVIO LENTO – Si prospetta, in fatti, un andamento delle vendite timido e contenuto. Lo rileva l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha effettuato la consueta indagine per misurare il termometro degli acquisti nelle città di Roma, Milano e Napoli.

Secondo le intenzioni, infatti, solo il 39,6% delle famiglie (pari a 9,7 mln di nuclei) è propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 132 euro a famiglia.

ACQUISTO LAST MINUTE – L’approccio più diffuso è quello “tardivo”: i cittadini monitoreranno gli sconti per capire la loro reale convenienza, magari rimandando gli acquisti più in là, nella speranza che gli sconti aumentino.

NON PER TUTTI – Avverrà diversamente solo nei negozi di fascia medio-alta, dove i cittadini ricercheranno le occasioni più convenienti fin dalle prime ore di apertura.

GLI ITALIANI STRIZZANO L’OCCHIO ALL’ONLINE – In crescita anche il numero di cittadini intenzionati ad approfittare degli sconti online, saranno il 32%.