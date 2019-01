Saldi al via in tutta Italia, giro d’affari di 5,1 miliardi di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Ad aprire le danze, il 2 gennaio,ci hanno pensato Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta, oggi sabato 5 gennaio, saldi al via nelle altre regioni dello Stivale che daranno la possibilità a milioni di consumatori di acquistare a prezzi vantaggiosi per un prolungato arco di tempo.

Secondo la Confcommercio ogni famiglia spenderà in media 325 euro (141 l’acquisto medio a persona) per una spesa complessiva che sfiorerà i 5,1 miliardi di euro.

OCCHIO ALLO SGAMBETTO DELL’ONLINE – Sul fronte delle imprese preoccupa la concorrenza delle vendite on line (48,6% delle imprese si dicono preoccupate), dato confermato dalle intenzioni espresse dai consumatori intervistati (il 18,9% si è detto pronto a comprare prodotti in saldo sul web contro il 15% di gennaio 2018).

Gli italiani acquisteranno con gli sconti prevalentemente capi di abbigliamento (il 95,7%), calzature (80,3%), accessori (sciarpe e guanti, 34%) e biancheria intima (28,7%).