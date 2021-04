Salcef, via libera assemblea a bilancio e cedola

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea di Salcef Group ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che ha chiuso con un utile di Euro 24.545.124 e

ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,42 per ciascuna Azione Ordinaria e Performance Share che ne avranno diritto alla record date per complessivi Euro 19.561.594,50. Lo stacco della cedola sarà il 24 maggio 2021, con record date il 25 maggio 2021 e data di pagamento il 26 maggio 2021.

L’Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte dell’utile di esercizio come segue: a Riserva Legale per Euro 1.227.256, pari al 5% dell’utile stesso; a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a Euro 3.566.588,06.

L’Assemblea ha approvato il Piano di Stock Grant 2021-2024 a favore di taluni amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, della Società e delle società del Gruppo Salcef, che ha ad oggetto l’attribuzione e la conseguente consegna ai beneficiari di un complessivo massimo di 40.000 Azioni in base al raggiungimento di predeterminati Obiettivi di Performance.

L’Assemblea ha approvato la politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all’esercizio 2021. E’stato ninfine autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società fino al 10% del capitale.