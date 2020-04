Salcef, soci approvano bilancio e dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Salcef ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentato il bilancio consolidato 2019 che chiude con un utile consolidato di Euro 38.407.809, ed ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,40 per ciascuna Azione Ordinaria e Performance Share per complessivi Euro 16.904.403,60. Lo stacco della cedola sarà il 18 maggio 2020, con record date il 19 maggio 2020 e data di pagamento il 20 maggio 2020.

I soci hanno approvato la destinazione dell’utile risultante dal bilancio di esercizio di Salcef, pari ad Euro 22.852.197 come segue: a Riserva Legale per Euro 1.142.610, pari al 5% dell’utile stesso; a Riserva non distribuibile fino al realizzo, per l’utile netto su cambi, per un importo pari a Euro 103.426; a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a Euro 4.701.757,40.

L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della società.