Salcef, prosegue percorso verso mercato principale

editato in: da

(Teleborsa) – Salcef Group rende noto che in data odierna Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società (ISIN IT0005388266), dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” (ISIN IT0005388183) e dei “Warrant SALCEF Group Nuovi” (ISIN IT0005388191) sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (MTA) e la contestuale esclusione dalle negoziazioni dall’AIM Italia.

La Società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sul MTA.

Nel contesto dell’operazione, la Società ha predisposto un prospetto informativo relativo all’ammissione alla quotazione degli Strumenti Finanziari sul MTA, che sarà oggetto di approvazione da parte della Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB).

L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione rimane subordinata al deposito presso la CONSOB del Prospetto. La data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società sul MTA e la contestuale esclusione dalle negoziazioni sull’AIM Italia, saranno stabiliti da Borsa Italiana con apposito avviso.

Nel processo di transizione su MTA la Società è assistita da Banca Akros, Sponsor dell’Emittente, da Gianni & Origoni, quale advisor legale dell’Emittente e da DLA Piper quale consulente legale dello Sponsor. KPMG ha agito in qualità di società di revisione e Reply ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili nel prospetto informativo.