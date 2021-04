Salcef, nuovi contratti per manutenzione infrastrutture ferroviarie in Italia e Germania

editato in: da

(Teleborsa) – Salcef, tramite le proprie controllate Salcef e Salcef Bau, incrementa il portafoglio lavori e rafforza la propria organizzazione nel settore delle manutenzioni di infrastrutture ferroviarie, in Italia ed in Germania. Le opere – spiega una nota – sono commissionate dai committenti in applicazione di politiche di valorizzazione delle infrastrutture esistenti e del territorio su cui insistono, ispirate dai principi del miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità del trasporto di passeggeri e merci. I progetti sono stati avviati in un contesto particolarmente favorevole all’industria ferroviaria in linea con i piani della Commissione Europea, che punta a sostenere lo sviluppo della mobilità sostenibile e in particolare al raddoppio della rete ferroviaria ad alta velocità entro il 2030 a favore di una infrastruttura di trasporti che permetta entro il 2050 una riduzione del 90% delle emissioni.

Complessivamente, nel corso degli ultimi mesi, le due controllate, nell’ambito dello specifico settore della manutenzione straordinaria di infrastrutture ferroviarie, hanno acquisito commesse per circa 102 milioni di euro, con prevalenza del mercato italiano rispetto a quello tedesco.

In Germania, le nuove commesse riguardano più interventi da effettuare su opere costituenti l’infrastruttura ferroviaria, principalmente per conto del committente DB Netz, principale gestore della rete ferroviaria tedesca. Le commesse acquisite, insieme al portafoglio lavori esistente, assicurano una elevata visibilità in termini operativi della controllata Salcef Bau, che già nel 2020 ha registrato un importante incremento del volume della produzione rispetto all’esercizio precedente.

In Italia, i lavori aggiudicati riguardano accordi quadro pluriennali per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della sede ferroviaria nonché di opere nell’ambito delle gallerie. Tutte le lavorazioni sono volte a garantire il mantenimento della sicurezza della circolazione ferroviaria e l’upgrade delle infrastrutture esistenti ed in esercizio.

I nuovi contratti, rientranti nelle attività proprie della principale Business Unit Operativa del Gruppo Salcef, la “Track and Light Civil Works”, prevedono nella maggior parte dei casi l’inizio immediato delle lavorazioni, dato che alcuni interventi sono afferenti manutenzioni straordinarie già preventivamente programmate.

Le nuove commesse danno la possibilità a Salcef di incrementare la propria potenzialità operativa in questo specifico settore, nel quale, grazie all’impulso dato dai nuovi lavori ed alla visibilità del portafoglio lavori suddiviso su più anni, la società ha la possibilità di potenziare i propri cantieri, incrementando la dotazione di nuove attrezzature specifiche nonché dello staff operativo.