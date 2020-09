Salcef entra nel mercato ferroviario americano

editato in: da

(Teleborsa) – Salcef Group acquisisce, per il tramite della controllata Salcef USA, il 90% del capitale di Delta Railroad Construction (Delta), società con sede in Ohio, attiva dal 1957 in USA e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari. Signing e closing sono stati finalizzati in data odierna e l’acquisizione non è assoggettata ad alcuna condizione sospensiva.

Il corrispettivo base per l’acquisto del 90% del capitale sociale di Delta è stato pari a 36,14 milioni di dollari, corrispondenti a circa Euro 30,5 milioni, e il contratto prevede usuali meccanismi di aggiustamento del prezzo (in rialzo ovvero in riduzione), nonché una clausola di earn-out in favore dei precedenti azionisti, parametrato sull’EBITDA contabilizzato da Delta dalla data del closing, fino al termine del 2024. Il restante 10% del capitale sociale di Delta è detenuto da soci riconducibili alla famiglia Laurello.

Il pagamento del corrispettivo è stato effettuato, per una percentuale del 70% al closing, mentre il rimanente 30% – già interamente depositato in un escrow account gestito da una primaria banca americana – verrà corrisposto agli azionisti venditori entro 36 mesi dal closing, al verificarsi di condizioni contrattualmente definite. Ai fini dell’acquisizione è prevista inoltre la sottoscrizione di contratti ancillari, tra cui, un patto parasociale regolante i rapporti tra tutti gli azionisti, che prevede specifiche opzioni put e call in capo, rispettivamente, ai soci di minoranza ed a Salcef USA.

L’acquisizione è stata finanziata mediante mezzi propri della Salcef USA, utilizzando in parte risorse fornite dalla Società alla propria controllata a titolo di aumento capitale sociale, ed in parte con il trasferimento della somma di Euro 23.910.000, finanziata da UniCredit S.p.A. alla Società, tramite un acquisition loan concesso per completare la provvista necessaria per il perfezionamento dell’operazione. Il finanziamento UniCredit è stato inoltre garantito, per una percentuale pari al 60%, da SACE.