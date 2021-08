Salcef, crescita a doppia cifra di utili e ricavi

editato in: da

(Teleborsa) – Nei primi sei mesi dell’anno, i Ricavi consolidati del Gruppo Salcef sono stati pari a 213,4 milioni, con una crescita del 42% rispetto al primo semestre del 2020.

L’Ebitda consolidato ha raggiunto i 48 milioni con un incremento del 31,7% rispetto al primo semestre del 2020. Crescita superiore al 30% anche per l’Ebit consolidato, che si attesta a 34,5 milioni nonostante maggiori ammortamenti.

L’Utile Netto di Gruppo adjusted è pari a 26,4 milioni, in crescita del 61,3% rispetto ai 16,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

La Posizione Finanziaria Netta adjusted al 30 giugno 2021 è positiva per 71,2 milioni (positiva per 20 milioni a fine 2020).

Outlook

Per il 2021, la società prevede che “i valori di produzione e redditività proseguano i trend evidenziati negli ultimi periodi”.