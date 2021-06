Salcef acquista altre azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021 e alla prima tranche di acquisto di azioni proprie approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2021, Salcef Group ha comunicato di aver acquistato, tra il 31 maggio e il 4 giugno 2021 inclusi, complessive 25.000 azioni ordinarie proprie, per un controvalore di 338.581,50 euro.

Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato, gli acquisti, per un ammontare di massimi 200.000 azioni, hanno la finalità di costituire un c.d. “magazzino titoli” utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria, nonché di dare esecuzione a futuri piani di incentivazione azionaria a beneficio di dipendenti, collaboratori, amministratori della Società e delle società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 4 giugno, il Gruppo detiene 343.243 azioni proprie, pari allo 0,6339% del capitale sociale avente diritto di voto.

Piccolo passo in avanti, sul listino milanese, per Salcef Group, che porta a casa un timido +0,76%.