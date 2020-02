Salario minimo, venerdì vertice di maggioranza

editato in: da

(Teleborsa) – Venerdì si terrà un vertice di maggioranza con al centro il tema del salario minimo. L’annuncio arriva dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo intervenuta all’iniziativa sul “Futuro del lavoro, sfide e opportunità per la salute e la sicurezza occupazionale”.

“Abbiamo un primo incontro venerdì con la maggioranza, presso il mio ministero”, ha dichiarato ai giornalisti la ministra, ricordando che nell’ambito dell’Agenda 2023 sono stati fissati diversi tavoli di confronto tematici.

Altro tema è quello della riforma degli ammortizzatori sociali per cui è previsto un tavolo lunedì. “Nella mia visione al centro dell’innovazione del mercato del lavoro va ricollocata la persona, con i suoi diritti, le sue esigenze, le sue competenze. Ecco perché, tra i tanti provvedimenti in cantiere, c’è anche la riforma degli ammortizzatori sociali che devono diventare strumenti di politica attiva“, ha scritto Catalfo in un post su Facebook.

“Per questo – conclude la ministra – è necessario affiancare al sostegno economico specifici percorsi di formazione e riqualificazione professionale che aiutino i lavoratori e le aziende ad affrontare i cambiamenti in atto”.