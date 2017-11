SAL.VE è alla Fiera di Rimini: tutte le novità sui veicoli per la raccolta dei rifiuti

(Teleborsa) – Alla Fiera di Rimini, insieme a Ecomondo e Key Energy, prosegue anche SAL.VE, il Salone del Veicolo per l’Ecologia, organizzato in partnership con ANFIA.

L’evento, che riguarda tutte le macchine utilizzate nel trattamento e gestione dei rifiuti, rappresenta una delle principali manifestazioni europee indirizzate ad un settore industriale strategico nel ciclo dei rifiuti.

Partecipano a SAL.VE le principali aziende del comparto, i top player nella produzione di compattatori, spazzatrici e attrezzature per aspirazione e pulizia idrodinamica.

In mostra l’intera gamma dei veicoli industriali e speciali per la raccolta di rifiuti solidi e liquidi, con le ultime novità tecnologiche, in u’area espositiva di 6.000 metri quadri.

Grazie ad un accordo con Italian Exhibition Group voluto dalle aziende stesse del comparto, dal 2015 SAL.VE è diventato biennale anziché triennale, amplificando l’attenzione su questo specifico settore, nonché sugli investimenti e sul progresso tecnologico delle imprese specializzat