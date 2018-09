Saipem vola sopra la resistenza dei 5 euro (+4%)

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per Saipem, che sta mettendo a segno un rialzo di oltre il 4%, collocandosi fra i migliori del paniere FTSE MIB, ma soprattutto superando l’importantissima resistenza dei 5 euro.

Il titolo viene certamente galvanizzato dagli effetti del rialzo del prezzo del petrolio, che accrescerà gli investimenti delle oil company, con ricadute benefiche sull’engineering petrolifero. Ma la performance di Saipem, brillante già da qualche tempo, ha anche a che fare con una rinnovata fiducia degli investitori, con le positive valutazioni degli analisti (Bernstein ha addirittura indicato un Target Price superiore ai 10 euro) e con le scelte strategiche della compagnia.

Il general contractor sotto la leadership di Stefano Cao ha da tempo cambiato il corso della sua storia, riducendo la sua dipendenza dal settore energy e diversificando in molti settori dove può vantare la sua expertise nel campo dell’engineering. E’ il caso delle rinnovabili, settore legato all’energia del futuro, con il progetto Hornsea 1 nel Mare del Nord (un progetto offshore che prevede l’istallazione a mare di pale eoliche). Ma è interessante citare anche l’aggiudicazione di un contratto per la TAV Brescia-Verona, che afferma Saipem anche nel settore delle infrastrutture.

Tornando alla performance di Borsa, lo status tecnico di Saipem è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista adesso a 5,228 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,034. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,422.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)