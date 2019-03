Saipem, Tribunale Milano dispone rinvio a giudizio per bilancio 2012

editato in: da

(Teleborsa) – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, pronunciandosi oggi sulla richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto il rinvio a giudizio di Saipem per il Bilancio 2012 con l’ipotesi di reato di “false comunicazioni sociali” e “manipolazione del mercato”, fissando l’udienza per il 23 maggio 2019.

Nessun rinvio a giudizio per il resoconto intermedio dei 9 mesi, al 30 settembre 2012, per il quale il giudice ha disposto l’estinzione per prescrizione.

In relazione al Bilancio 2012, il Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio con le medesime ipotesi di reato anche per gli ex manager della società che hanno da tempo lasciato la società, l’ex Amministratore Delegato, il Dirigente Preposto alla redazione del bilancio ed il Chief Operating Officer della Business Unit Engineering & Construction (quest’ultimo in relazione al resoconto al 30 settembre 2012).

Frattanto, Saipem confida che, all’esito del giudizio, “possa risultare confermata la correttezza del proprio operato”.