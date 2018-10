Saipem tra le prime dieci aziende in Francia dove gli stagisti amano lavorare

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem SA piace agli stagisti. La controllata francese del general contractor italiano ha ottenuto il riconoscimento ChooseMyCompany HappyIndex® / Trainees 2019 e compare tra le prime dieci aziende in Francia dove studenti e tirocinanti amano lavorare in una classifica pubblicata dal quotidiano Les Echoes.

La classifica include 210 partecipanti, premia le organizzazioni in cui gli stagisti sono più felici e più motivati e si basa sulle risposte di quasi 55.000 studenti, tirocinanti e studenti lavoratori in oltre 3.200 aziende. I giovani hanno risposto in modo anonimo, spontaneamente o su invito del loro datore di lavoro ad un questionario che comprendeva 18 domande organizzate attorno a sei temi: progressione di carriera, ambiente stimolante, gestione, motivazione, orgoglio e soddisfazione sul posto di lavoro.

“Nell’era dei social network e dei forum di ogni tipo, la trasparenza è una priorità. La reputazione delle aziende è in gran parte dovuta al passaparola di questi tirocinanti che valutano le società come un ristorante su TripAdvisor” riflette il quotidiano.