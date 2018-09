Saipem tonica in Borsa. Bernstein commenta positivamente notizia dimissioni CFO

editato in: da

(Teleborsa) –

Ottima giornata per Saipem, che si muove con un guadagno dell’1% in Borsa a 4,715 euro. Le azioni del general contractor continuano a beneficiare di valutazioni e giudizi positivi da parte degli analisti, che commentano positivamente le novità che riguardano l’azienda di san Donato Milanese.

Ad esprimersi è di nuovo Bernstein, relativamente alla notizia del cambio del CFO, che commenta molto positivamente, intitolando il report “Quando perdere un CFO è positivo”. La scorsa settimana il broker aveva confermato un giudizio Outperform, che in questo nuovo report ribadisce, ed alzato il Target price del titolo a 10,20 euro.

Parlando delle dimissioni del direttore finanziario Giulio Bozzini, Bernstein scrive che è una notizia positiva per Saipem per tre ragioni: innanzi tutto il manager era in carica da prima della grande crisi che la compagnia ha dovuto affrontare nel 2012 e, dunque, rappresentava l’ultimo baluardo del “vecchio” management ritenuto responsabile di aver fatto finire la società in una situazione di difficilissima; infine Saipem avrà ora l’opportunità di dare risalto e stabilità al nuovo ruolo in un’ottica standalone, nominando una persona di indubbia e chiara professionalità e competenza.

Tornando alla performance di borsa, il quadro tecnico di breve periodo di Saipem mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,742 Euro. Rischio di discesa fino a 4,667 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 4,817.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)