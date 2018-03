Saipem sul podio del FTSE MIB

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio spedito per Saipem alla borsa di Milano. Il titolo del gruppo avanza dello 0,92% mostrandosi sul podio del FTSE MIB. Saipem ha annunciato stamane 22 marzo, a mercati chiusi, di aver acquistato la nave Lewek Constellation per 275 milioni di dollari.

Ieri 21 marzo, a mercati chiusi il gruppo ingegneristico ha annunciato di aver presentato un’istanza a Consob per chiarimenti interpretativi sul bilancio 2016, sottolineando di non condividere il giudizio di non conformità reso dall’Autorità.