Saipem si muove al rialzo a Piazza Affari

(Teleborsa) – Saipem viaggia tonica a Piazza Affari. La compagnia ingegneristica mostra un rialzo dello 0,46%, scambiando a 4,175 euro grazie anche ai giudizi di alcuni broker. Fidentis raccomanda “hold” sul titolo con un Target Price a 3,4 euro.

Ieri, 11 luglio, Nigeria LNG, un consorzio che riunisce la compagnia petrolifera statale e tre major petroliferi (Nigerian National Petroleum Corp., Royal Dutch Shell, Total ed Eni ), ha firmato contratti di engineering e design per un’importante sede di trasformazione lungo la costa atlantica del Paese (Train 7). L’intesa è con una joint venture che include Saipem Technip FMC e Chiyoda. La decisione finale sull’investimento potrebbe essere presa alla fine di quest’anno. Notizie positive. “Riteniamo che dal contratto di ingegneria e progettazione firmato ieri 11 luglio, potrebbe derivare nei prossimi mesi un contratto onshore E & C del valore di circa 0,4 miliardi con un margine EBIT previsto al 2-3%”, rivela Fidentiis. Abbiamo un rating hold su Saipem con un range di valutazione di 3,3-3,5 euro, perché non c’è abbastanza visibilità sul recupero degli investimenti offshore, nonostante il prezzo del Brent sia aumentato del 54% negli ultimi 12 mesi

Banca Akros da parte sua conferma il giudizio a “Buy” e il target price di 4,4 euro. Gli analisti ricordano che Nigeria LNG è una società col compito di espandere la capacità di gas naturale liquefatto di un terzo sulla costa atlantica. Train 7 costerà 6,5 miliardi di dollari per la costruzione, con altri 5 miliardi di dollari da spendere per i pozzi e gli oleodotti necessari per fornire l’impianto. E in questo senso Nigeria LNG sta cercando di reperire 7 miliardi sui mercati finanziari internazionali per sostenere le sue operazioni. Gli esperti di Akros concludono dicendo che il progetto Train 7 potrebbe essere una grande opportunità per Saipem.