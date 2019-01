Saipem si aggiudica due nuovi contratti offshore con Saudi Aramco

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem si è aggiudicata due contratti “chiavi in mano” (EPIC – Engineering, Procurement, Installation, Construction) dalla big Saudi Aramco per un importo totale di circa 1,3 miliardi di dollari.

I due contratti rientrano nell’accordo di lungo termine (Long Term Agreement) siglato con questo cliente per le attività offshore in Arabia Saudita, rinnovato nel 2015 e in vigore fino al 2021.

I due contratti si riferiscono allo sviluppo di campi offshore a Berri e Marjan, situati nel Golfo Persico, che sono tra i campi offshore più importanti della regione.

Le attività di Saipem comprenderanno la progettazione, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di sistemi sottomarini, la posa delle relative condotte, cavi ed ombelicali e relative piattaforme.