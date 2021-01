Saipem si aggiudica contratto FEED per Virginia Gas Project in Sud Africa

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem si è aggiudicata un contratto di Front-End Engineering Design (FEED) da parte di Renergen, una società sudafricana emergente nelle energie rinnovabili integrate, tramite la sua controllata al 100% Tetra4. Il contratto riguarda lo sviluppo nel downstream del progetto Virginia Gas phase 2 in Sud Africa, che comprende i diritti di esplorazione e produzione di 187mila ettari di giacimenti di elio e GNL presso le città di Welkom, Virginia e Theunissen nel Free State.

Il contratto comprende la progettazione degli impianti che consentiranno di produrre GNL ed elio liquefatto. In particolare, l’azienda di San Donato Milanese progetterà la sezione di depurazione del gas naturale, la sezione di liquefazione del gas utilizzando la sua tecnologia proprietaria Liqueflex-N2, lo stoccaggio e lo scarico dei prodotti e le relative utility.

L’area dove nasce il Virginia Gas Project vanta una delle concentrazioni di elio più ricche a livello internazionale. L’elio liquido sarà esportato all’estero, mentre il GNL sarà utilizzato in Sud Africa.

“Con questo contratto, Saipem estende ulteriormente la sua presenza in Sud Africa e partecipa a un progetto di sviluppo a livello mondiale di notevole importanza”, afferma Eric Zielinski, Upstream & LNG Product Manager della Divisione XSIGHT di Saipem, dedicata ai servizi di ingegneria dei progetti in fase iniziale.

“Le caratteristiche del contratto FEED per il Virginia Gas Project – sottolinea il manager – si inseriscono perfettamente nella nostra strategia di diversificazione, fornendo idee innovative per la transizione energetica, consentendo la riduzione delle emissioni di carbonio e contribuendo a produrre un bene raro e prezioso come l’elio”.