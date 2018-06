Saipem schiva le vendite grazie alle nuove commesse

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in territorio positivo a Piazza Affari per Saipem, in un clima di vendite generalizzate sulla borsa milanese per via del rialzo dello spread.

La società ingegneristica riesce a dribblare le vendite grazie alle tre importanti commesse annunciate in settimana. L’ultima in ordine di tempo è quella in Thailandia in Joint Venture con CTCI Corporation, con la quota di competenza Saipem pari a circa 500 milioni di dollari. Da segnalare poi il colpo da 970 milioni di euro con il progetto CEPAV e il contratto E&C Offshore in Medio Oriente da 1,3 miliardi di dollari.

Sulla piazza milanese le azioni Saipem stanno registrando un vantaggio dello 0,43%, a fronte di un calo dell’indice FTSE MIB dell’1,34%.