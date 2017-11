Saipem ridisegna il Piano. Cao: “Ci prepariamo per quando ci sarà la ripresa”

(Teleborsa) – “L’ambiente in cui opera Saipem è ancora soggetto a una profonda crisi. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie per preparare l’azienda a quando la ripresa ci sarà”.

Così Stefano Cao, Amministratore Delegato Saipem, arrivando al Teatro Vetra, dove si è tenuto l’evento “1957-2017 – 60 Years of new frontiers”, rispondendo ad una domanda della giornalista di Teleborsa su come stia andando l’implementazione del Piano Fit for the Future.

“Abbiamo cambiato l’organizzazione, abbiamo lanciato programmi molto aggressivi di taglio costo, stiamo investendo in innovazione e ricostruendo l’organizzazione, divisionalizzando le varie linee di business”, ha spiegato il numero uno della compagnia italiana di servizi petroliferi, aggiungendo “rispetto al piano elaborato un anno fa ci muoviamo su dei confini molto diversi che sono in corso di completo ridisegno”.