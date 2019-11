Saipem, riceve premio Total per la sicurezza

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem ha ottenuto il Safety Award di Total per un innovativo sistema che migliora le prestazioni delle operazioni in spazi confinati in termini di sicurezza del personale, produttività e qualità del prodotto finale.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 23 ottobre durante il Total Suppliers Day negli uffici della major petrolifera nel distretto La Défense a Parigi.

Il premio è stato consegnato a Guido D’Aloisio, senior manager, E&C Offshore Business Division di Saipem, e sponsor del progetto.

Il nuovo sistema di gestione degli spazi confinati è il risultato di uno studio basato su anni di esperienza ed expertise da progetti precedenti e impiega apparecchiature ad alta tecnologia.

“Attraverso questa soluzione Saipem è riuscita non solo a migliorare l’ambiente di lavoro delle persone impiegate in uno spazio limitato, ma anche ad aumentare la produttività. Grazie a questa soluzione è possibile infatti avere sessioni di lavoro per singola persona di due o tre ore anziché di soli 30 minuti” – ha commentato Guido D’Aloisio, senior manager, E&C Offshore Business Division di Saipem -. “Questo progetto dimostra come Saipem contribuisca a creare valore nei paesi in cui opera attraverso, ad esempio, il trasferimento di assets come quello tecnologico. In questo caso specifico siamo di fronte a un trasferimento di tecnologia dalla Nigeria verso altri siti nel mondo: oggi il sistema, infatti, viene interamente pensato e realizzato in Nigeria e viene utilizzato nelle operazioni in spazi confinati nei cantieri di Saipem di tutto il mondo”.