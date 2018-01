(Teleborsa) – Saipem si muove in controtrend a Piazza Affari. La big dei servizi per l’industria petrolifera sta infatti guadagnando lo 0,84% a 3,838 euro, risultando uno dei pochi titoli in verde del FTSE Mib che, al pari degli altri principali indici europei, viaggia oggi in marcato ribasso.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 3,876 e successiva a quota 3,962. Supporto a 3,79.