Saipem replica ai rilievi di Consob sul bilancio 2016

(Teleborsa) – La Consob con delibera ha accertato la non conformità del bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 di Saipem, che risponde promettendo che aderirà alle richieste formulate dall’Authority e precisando allo stesso tempo di non condividere il giudizio di non conformità del bilancio in questione.

La non conformità del bilancio 2016 sarebbe emersa ad esito ad una verifica ispettiva avviata il 7 novembre 2016 e di cui la compagnia aveva già dato conto in fase di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2016. Il giudizio di non conformità non inficia invece la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, che viene fatta salva, dopo che la Consob ha accolto le considerazioni presentate dalla società in merito ai rilievi formulati dagli Uffici competenti.

I profili di “non conformità” del bilancio 2016 atterrebbero, secondo la Consob, alla “non corretta applicazione del principio della contabilizzazione per competenza” di alcune poste risalenti all’esercizio 2015.

Nel rispondere all’Autorità di controllo, Saipem ha ricordato che il bilancio consolidato e d’esercizio 2015 e 2016 sono stati oggetto di revisione legale dei conti e che la società incaricata della revisione legale dei conti ha concluso nel senso che il bilancio consolidato e d’esercizio 2015 e 2016 sono stati redatti in conformità ai principi contabili internazionali.

“Pur non condividendo il giudizio di non conformità del bilancio consolidato e d’esercizio al 31 dicembre 2016 reso da Consob nella delibera e riservandosi ogni valutazione in merito, anche di natura giurisdizionale”, Saipem ha fatto sapere che assolverà le richieste dell’Authority ed “al solo fine di ottemperare alla delibera, provvederà a pubblicare, con apposito comunicato, in tempi ragionevolmente brevi stante la complessità delle attività da svolgere, e comunque entro 3 settimane dalla data odierna, a borsa chiusa, una situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 che tenga conto dei rilievi formulati dall’Autorità e in precedenza illustrati”.