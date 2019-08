editato in: da

(Teleborsa) – Arriva una promozione per Saipem dagli analisti di HSBC, che hanno migliorato la raccomandazione a Buy, allineandosi al giudizio espresso dalle altre banche d’affari. Rivisto al rialzo il target price a 5,1 euro.

Nonostante il giudizio positivo, la performance del titolo in Borsa non è stata positiva oggi, in una giornata dominata da un vero e proprio panic selling alla borsa di milano. Il titolo perde circa il 4% in linea con il suo settore.