Saipem, presente per il terzo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability Index

(Teleborsa) – Saipem continua, per il terzo anno consecutivo, a far parte degli indici azionari World e Europe del Dow Jones Sustainability Index, come leader nel settore industriale Energy Equipment Services.

Il Dow Jones Sustainability Index, da oltre vent’anni, in base a una selezione realizzata dall’agenzia di rating Robeco SAM, classifica le aziende che si distinguono in ogni settore attraverso un complesso processo di assessment che prevede l’analisi sull’idoneità del sistema aziendale e sul rispetto di stringenti criteri economici, etici, sociali, ambientali e di governance.

La valutazione di quest’anno, oltre a evidenziare le best practices messe in atto da Saipem, registra un ulteriore e sensibile miglioramento delle performance aziendali rispetto agli anni precedenti.

Stefano Cao, Amministratore Delegato di Saipem, ha commentato: “L’inclusione nell’indice Dow Jones sulla Sostenibilità è una importante conferma dell’attenzione dell’azienda verso l’integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle proprie strategie e della validità delle proprie pratiche volte a creare valore per gli stakeholder: clienti, comunità finanziaria e territori di presenza. Saipem porta avanti il suo impegno a perseguire l’innovazione, la promozione dei diritti umani e del lavoro, una gestione attenta della supply chain in un’ottica di rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza: tutti elementi che caratterizzano, attraverso una trasparente rendicontazione agli stakeholder, il proprio modello di business sostenibile”.