Saipem ottiene commessa in Thailandia

(Teleborsa) – Saipem, in consorzio con Petrofac e Samsung, si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Onshore in Tailandia per l’espansione della raffineria di Sriracha.

La commessa, si legge in una nota del general contractor, ha un valore complessivo di circa 4 miliardi di dollari mentre la quota di competenza Saipem è pari a circa 1,4 miliardi di dollari.

Sriracha, attualmente la più grande raffineria del Paese, si trova nella provincia di Chonburi, lungo la costa orientale del Golfo di Thailandia.

I lavori comprendono l’ingegneria, l’acquisto dei materiali, la costruzione e l’avviamento di nuove unità di produzione e l’ammodernamento di alcune di quelle esistenti.

Maurizio Coratella, Chief Operating Officer della Divisione E&C Onshore di Saipem, ha commentato: “L’assegnazione di questo contratto, oltre a consolidare la presenza di Saipem in un’area dalle grandi prospettive di sviluppo quale il sud-est asiatico e in particolare in Tailandia, testimonia la capacità aziendale di promuovere partnership strategiche e la conferma come un key player nel settore delle tecnologie per clean fuel e dei progetti ad alto contenuto tecnologico”.