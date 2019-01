Saipem migliora il suo posizionamento nel Carbon Disclosure Project

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem scala la classifica di Carbon Disclosure Project (CDP), l’organizzazione no-profit indipendente che offre agli investitori un sistema per misurare le politiche e le performance in tema di climate change, e migliora ancora la propria posizione portandola ad un livello B.

Il punteggio complessivo totalizzato da Saipem, che viene valutata sin dal 2009, è passato da un livello “C” del 2018 al livello B (in una scala D<A), aggiudicandosi un posizionamento superiore alla media di settore che risulta essere B-. Il risultato notevole è da ricollegarsi soprattutto all’aver quantificato ‘impatto finanziario dei rischi e delle opportunità del climate change.

Di recente Saipem ha pubblicato sul proprio sito il report “Tackling Climate Change” in cui la società racconta come è equipaggiata per competere negli scenari di business di lungo periodo e quale sia l’approccio per gestire le tematiche collegate al cambiamento climatico.

Il responsabile sostenibilità Saipem, Marco Stampa, afferma: “Migliorare il proprio posizionamento nel carbon footprint è una sfida complessa, ambiziosa e sempre da rinnovare. Saipem sta cercando di valutare al meglio rischi e opportunità derivanti dagli scenari climate change. Lo testimonia anche la nostra nuova comunicazione societaria in materia e che permette di posizionarci tra coloro che mettono la trasparenza e l’engagement con gli stakeholder al centro dell’identità della società”.