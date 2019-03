Saipem, la Fondazione LHS regala un mini van per le cure oncologiche

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem, attenta da sempre ad essere presente nel sociale, dal 2015 collabora con LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di cui è Charity partner. In questa occasione la Fondazione LHS, appositamente costituita dalla società specializzata nella costruzione di infrastrutture energetiche nel 2010 per tutelare le attività in ambito salute e sicurezza, ha partecipato in qualità di main sponsor alla consegna di un mini van a LILT.

Il mezzo sarà destinato al servizio di accompagnamento alle terapie dei malati oncologici con cui si offrirà, grazie a una rete di più di 60 volontari, il trasposto dei pazienti per le cure necessarie.

I viaggi effettuati nell’ambito di questo servizio ogni giorno nella città di Milano sono circa trenta, destinati soprattutto a persone che vivono sole o impossibilitate a spostarsi con facilità. Il servizio è rivolto anche a bambini e adolescenti residenti fuori provincia ma che alloggiano con i loro familiari a Milano. A loro LILT offre anche la possibilità di soggiornare per il periodo delle cure nelle tre Case del Cuore disponibili in città, nei pressi degli ospedali.

L’acquisto del mezzo è stato reso possibile grazie a una raccolta fondi realizzata attraverso il Canale di Crowdfunding “Rete del Dono” a margine delle iniziative della Milano Marathon. La cerimonia di consegna si è svolta presso gli spazi de La Cucina Italiana a piazza Cadorna, famosa scuola di cucina, e ha previsto anche l’applicazione del logo di Fondazione LHS sul mini van.

Saipem e la Fondazione LHS nel 2018 hanno promosso per il 6° anno consecutivo la partecipazione alla Milano Relay Marathon e sostenuto il Charity Program, il programma di solidarietà creato e sostenuto da Milano Marathon che consente a tutti i runner di sostenere un’Organizzazione Non Profit, aiutandola a raccogliere donazioni.

La Fondazione LHS, la cui missione è contribuire alla crescita di una cultura della salute e della sicurezza sia all’interno di Saipem, che in altri contesti e più in generale nella comunità, l’anno scorso, attraverso i 185 runner Saipem ha raccolto oltre 14.000 euro. Campionessa di solidarietà per Saipem, Elisa Patania che ha corso individualmente l’intera maratona, raccogliendo più di 3.500 euro a favore di LILT.