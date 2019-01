Saipem, la divisione XSIGHT si aggiudica contratto in Vietnam con ExxonMobil

editato in: da

(Teleborsa) – La divisione XSIGHT di Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto onshore-offshore, in Vietnam, per il FEED (Front-End Engineering Design) del progetto Ca Voi Xanh (Blue Whale).

Il contratto, assegnato da ExxonMobil Exploration and Production Vietnam Limited (EMEPVL) e dai suoi partner in joint venture, PetroVietnam e PetroVietnam Exploration Production Corporation, prevede la progettazione delle facilities per lo sviluppo del giacimento di gas naturale e condensato del blocco 118 al largo delle coste del Vietnam, il più grande del paese.

“Il contratto acquisito rafforza la collaborazione strategica con ExxonMobil, cliente importante e partner attento all’innovazione e alla transizione energetica e, inoltre, consente a Saipem di tornare a operare in Vietnam consolidando ulteriormente la propria presenza nell’area del Sud-Est asiatico“, sottolinea Mauro Piasere, direttore di XSIGHT, la divisione di Saipem dedicata alla progettazione e all’ingegneria concettuale.

Nello specifico, Saipem fornirà servizi di ingegneria per l’intero progetto che include: una piattaforma offshore, le pipeline offshore per il trasporto del gas e del condensato a terra, il cablaggio della fibra ottica offshore, l’impianto di trattamento gas onshore, le pipeline onshore e l’impianto di carico a nave del condensato.

Il giacimento Ca Voi Xanh sarà in grado di fornire al Vietnam una fonte di energia più competitiva e pulita. Il gas estratto è destinato all’alimentazione di due centrali elettriche, ciascuna dotata di due generatori. Il progetto avrà l’effetto di accelerare lo sviluppo socioeconomico del Paese, alimentando l’industria locale.

