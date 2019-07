Saipem, la Corte di Cassazione algerina cassa la decisione del Tribunale

editato in: da

(Teleborsa) – La Corte di Cassazione algerina ha cassato integralmente la decisione del Tribunale di Algeri sul procedimento denominato “Sonatrach 1” del 2 febbraio 2016, nei confronti di Saipem Contracting Algérie, società del gruppo Saipem registrata in Algeria, in relazione alla procedura di gara per l’assegnazione nel 2009 della commessa GK3.

L’allora decisione del Tribunale di Algeri aveva fatto sì che Saipem Contracting Algérie dovesse pagare un’ammenda di 4 milioni di dinari algerini, pari all’equivalente al cambio attuale di circa 30.000 euro e aveva disposto di rimettere nella disponibilità della società due conti correnti in valuta locale di Saipem Contracting Algérie, il cui saldo totale è pari, ai valori attuali, all’equivalente di circa 71 milioni di euro. Tutti gli effetti della citata decisione del 2 febbraio 2016 del Tribunale di Algeri erano rimasti, peraltro, sospesi per effetto dell’impugnazione della stessa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione da parte di Saipem Contracting Algérie e da parte della Procura algerina.

Dopo questa decisione il Tribunale di Appello di Algeri dovrà pronunciarsi sul tema avviando un nuovo processo. La futura sentenza del Tribunale di Appello di Algeri potrà essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione algerina.