Saipem in vetta al FTSE MIB

(Teleborsa) – Giornata decisamente positiva a Piazza Affari per Saipem che conquista la vetta del paniere più importante della borsa di Milano, il FTSE MIB, con un balzo del 3,08%. Il titolo ha toccato un massimo intraday a 4,456 euro.

Oggi, 10 luglio 2019, Stefano Cao, Amministratore Delegato della società ingegneristica in occasione del “Forum Economico Italia Mozambico su energia, oil&gas e sostenibilità” ha dichiarato che “Saipem ha identificato strategicamente la catena del gas come quella del futuro, il mezzo di transizione verso le nuove energie rinnovabili, un campo in cui nei prossimi anni saremo molto impegnati”.

Sulla ricerca di un partner per il drilling, invece, l’AD ha chiarito: “sono stato io il primo a dire che cercavamo dei partner per il drilling, continuiamo nel processo, è chiaro che gli annunci si fanno quando le cose sono state fatte”.

Da segnalare poi il rialzo del prezzo del greggio che sta spingendo in alto i titoli del comparto energetico. Il Wti si attesta a 59,08 dollari al barile (+2,18%), mentre il Brent a 65,42 dollari al barile (+1,96%).