Saipem in vetta al FTSE MIB. Conti 2018 fruttano aumento valutazione Berenberg

(Teleborsa) – Arriva una nuova promozione per Saipem dopo i risultati del 2018, che sono risultati superiori alle aspettative, confermando le prospettive di crescita della compagnia ingegneristica italiana. Buoni spunti sono arrivati inoltre dalla conference call, con l’Ad Stefano Cao che si è detto “molto soddisfatto di come le cose stanno evolvendo”.

Indicazioni che hanno fruttato a Saipem una revisione del giudizio in positivo da Berenberg, che conferma la raccomandazione Buy ed alza il target Price a 6 euro dai 5,5 euro indicati subito prima la pubblicazione dei conti 2018. L’analista aveva già posto Saipem fra i preferiti nel settore oil, indicando che il piano di ristrutturazione in corso consentirà alla società di affrontare le nuove sfide del mercato e segnalando l’E&C offshore come leva della futura crescita.

Intanto, il titolo Saipem oggi è in vetta al paniere del FTSE MIB con un guadagno del 2,32% a 4,58 euro. Il quadro tecnico di breve periodo mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,61 Euro. Rischio di discesa fino a 4,54 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 4,68.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)