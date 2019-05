Saipem in rialzo in Borsa. SocGen conferma giudizio Buy

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima giornata per Saipem che prosegue le contrattazioni in rialzo dell’1,8% a Piazza Affari, dopo le considerazioni formulate da Societe Generale durante il roadshow tenutosi la vigilia a Parigi. La banca d’affari conferma in ogni caso un giudizio Buy sul titolo e indica un target price di 5,9 euro.

“Ci è piaciuta la prospettiva cautamente ottimistica della società, anche se il 2019 è considerato un anno di transizione molto importante”, sottolinea SocGen.

Nel corso dell’evento, la banca d’affari ha riconosciuto la focalizzazione della compagnia italiana sulla sostenibilità

Ci è piaciuta la prospettiva piuttosto bassa, cautamente ottimistica della società, anche se il 2019 è considerato “un anno di transizione molto importante, tematica che ricorre frequentemente nelle discussioni del management e che riguarda sia l’aspetto della responsabilità verso gli stakeholders che la capacità di programmare le attività nel breve e lungo periodo.

Riguardo ai vari business in cui Saipem opera, SocGen sottolinea che la società si sta lanciando su alcuni mercati di transizione – l’istallazione delle wind farm e il settore LNG – mentre per quanto concerne i business più tradizionali si attende un consolidamento delle divisioni E&C Offshore & Onshore ed un ripensamento delle divisioni Drilling OffShore & Onshore nell’ottica di individuare nuove partnership e ridurre l’esposizione.

Quanto al progetto “Belt & Road” cinese, SocGen ritiene che costituisca una opportunità per la compagnia ingegneristica ma non in ottica di breve termine.