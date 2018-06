Saipem in gran spolvero a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Saipem che a Piazza Affari scambia in rialzo del 2,59%. Le azioni della big italiana dell’ingegneria petrolifera, fin da ieri 4 giugno festeggiano il nuovo contratto E&C Offshore in Medio Oriente. A questo proposito, gli analisti della banca d’affari Morgan Stanley hanno deciso di confermare la raccomandazione overweight.

Le implicazioni di breve periodo di Saipem sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 3,91 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,799. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,021.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)