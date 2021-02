Saipem in forte rialzo dopo nuovo contratto in Qatar

editato in: da

(Teleborsa) – Spicca il volo la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che si attesta a 2,619, con un aumento del 2,59%. Saipem è balzata ad un massimo di 2,653, in rialzo del 3,27%, poco dopo aver annunciato di essersi aggiudicata un contratto da 1,7 miliardi di dollari da parte di Qatargas.

Il progetto riguarda lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project, al largo della costa nord-orientale della penisola del Qatar.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,672 e successiva a quota 2,797. Supporto a 2,547.