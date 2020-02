Saipem in denaro in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Altra ottima giornata per Saipem, che è fra i migliori titoli del FTSE MIB con un rialzo dell’1,08%. La società ha annunciato ieri l’adesione al Programma JIP33, per la standardizzazione efficiente degli approvvigionamenti industriali, confermando il focus sulla sostenibilità ed un deciso cambio di rotta con il passato.

Sul titolo, Jefferies e Goldman sachs mantengono una raccomandazione Buy, con TP rispettivamente di 5,5 e 6,5 euro. Ottimo anche il giudizio di Bernstein che segnala Outperform con indicazione di prezzo di 6,2 euro. Credit Suisse invece ha ridotto il Target a 3,9 euro, comunque superiore alle quotazioni attuali, e Bank of America Merrill Lynch a 3,5 euro.

Lo scenario su base settimanale della big italiana dell’ingegneria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Saipem, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 3,792 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,86 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,753.