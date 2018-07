Saipem in California per la produzione di energie rinnovabili

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem punta sulla California per creare, nel territorio dell’Imperial County, un impianto destinato a diventare uno dei principali poli internazionali di sviluppo delle “energie da fonti rinnovabili”.

La società ingegneristica ha firmato un Memorandum of Understanding and Exclusivity Agreement con California Ethanol & Power, LLC per la realizzazione di un impianto a bassa emissione di carbonio destinato alla produzione di etanolo per carburanti, di elettricità da fonti rinnovabili, di bio-metano e altri sottoprodotti derivanti dalla canna da zucchero coltivata in loco.

L’avvio delle attività è subordinato alla positiva finalizzazione degli accordi per il finanziamento del progetto da parte della committente. Il contratto prevederà che a Saipem sia affidata la progettazione e la costruzione della parte non elettrica dell’intero progetto e dei servizi correlati, mentre la parte elettrica sarà affidata a General Electric.