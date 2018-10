editato in: da

(Teleborsa) – Saipem comunica le dimissioni con effetto immediato di Leone Pattofatto, Consigliere non esecutivo e non indipendente della Società. Le dimissioni sono state presentate in data 4 ottobre 2018. Leone Pattofatto faceva parte anche del Comitato per il Controllo e Rischi e non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Saipem. La Società ringrazia Leone Pattofatto per l’attività svolta in seno al Consiglio di Amministrazione.