Saipem, giudizi positivi dagli analisti dopo l’accordo in California

(Teleborsa) – Ancora giudizi positivi per Saipem, dopo la sigla del memorandum of understanding per la bioraffineria in California. L’accordo è stato annunciato ieri dalla compagnia ingegneristica.

Banca Akros ha indicato un giudizio Buy con Target Price di 4,4 euro, sottolineando che “il mercato delle energie rinnovabili è chiaramente promettente e il contratto dimostra che potrebbe essere un driver per Saipem”.

Giudizio neutrale da Fidentiis che indica un Hold con TP a 3,4 euro, indicando che si tratta di “notizie positive, ma senza alcun impatto materiale sul titolo”, poiché il broker prevede “un basso contributo in termini di ricavi e marginalità rispetto a questo contratto, che conferma una diversificazione di successo nel settore delle energie rinnovabili”. Quanto al giudizio Hold, sottolinea che “non c’è abbastanza visibilità sul recupero degli investimenti offshore, nonostante il prezzo del Brent sia aumentato del 57% negli ultimi 12 mesi raggiungendo $ 78 / b”.

Anche Kepler mantiene raccomandazione Hold e TP a 4,1 euro, indicando che “questo contratto EPC è in linea con la strategia di diversificazione del gruppo verso il segmento delle energie rinnovabili” e ricordando che “Saipem sta anche cacciando opportunità offshore in Francia”.