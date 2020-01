Saipem esprime soddisfazione per sentenza sul caso “Algeria”

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem esprime soddisfazione per l’odierna decisione della Corte di Appello di Milano, che ha pronunciato oggi la sentenza con la quale ha accolto integralmente l’appello della società e delle persone fisiche imputate (tra i quali alcuni ex manager che hanno tutti lasciato la stessa tra il 2008 e il 2012).

La Corte – ricorda una nota – ha dichiarato tra l’altro “l’insussistenza dell’illecito amministrativo in capo a Saipem perché il fatto non sussiste, revocando la statuizione sulla confisca del prezzo del reato che era stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Milano ai sensi dell’articolo 19 D. lgs 231/2001″. Il Tribunale di Milano aveva condannato la società al pagamento della sanzione pecuniaria di 400.000 euro ed alla confisca, quale asserito profitto del reato, della somma complessiva di circa 197 milioni di euro nei confronti di tutte le persone fisiche condannate.