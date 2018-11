Saipem esempio di digital trasformation per gli studenti dell’Università Bocconi

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem diventa modello di “digital trasformation” ed accoglie gli studenti dell’Università Bocconi di Milano per una esperienza “sul campo”.

Gli studenti del corso Digital Business Transformation dell’importante Ateneo milanese sono stati in visita didattica presso la sede Saipem, a San Donato Milanese, dove hanno potuto toccare con mano i nuovi strumenti digitali che l’azienda ha messo in campo: dalla realtà aumentata alle simulazioni in 3D di operazioni sui mezzi. Gli studenti hanno avuto la possibilità di fare domande ai manager che sono direttamente coinvolti in questi processi e chiarire i collegamenti necessari tra teoria e realtà.

“Con la visita in Saipem, gli studenti internazionali della Bocconi hanno potuto confrontarsi con una realtà aziendale in cui la digital transformation è uno strumento che apre a un processo di innovazione non solo tecnologico, ma anche procedurale”, afferma Mauro Piasere, direttore Digital and Innovation di Saipem, aggiungendo che dalla collaborazione fra le generazioni native digitali e l’esperienza di 60 anni di attività “stanno nascendo le nuove iniziative di trasformazione che daranno a Saipem un nuovo asset su cui puntare per il futuro”.

“Crediamo molto nel valore didattico di una company visit: il migliore apprendimento è quello che riesce a collegare i modelli e le teorie con la realtà del mondo professionale e delle imprese. Proprio per questa ragione, nell’ambito dei rapporti di ottima collaborazione che Bocconi ha con le imprese prima elencate, abbiamo organizzato – negli orari di lezione – la visita in Saipem per vedere dal vivo che cosa una grande azienda nel settore dell’oil and gas sta facendo per vincere la trasformazione al digitale, in un’ottica di creazione di valore e di miglioramento dell’organizzazione complessiva” ha commentato invece il professor Ferdinando Pennarola, responsabile del corso per le off campus visit.

L’insegnamento Digital Business Transformation è uno dei corsi opzionali di tutte le lauree magistrali dell’Università Bocconi ed è impartito in lingua inglese. Accoglie circa 120 studenti frequentanti provenienti da tutto il mondo, la percentuale di studenti di studenti internazionali è intorno all’80%.