Saipem entra nella classifica di Thomson Reuters Top 100 Global Energy Leader

(Teleborsa) – Saipem è stata inclusa in due classifiche redatte da Thomson Reuters: la Top 100 Global Energy Leader 2017, che comprende le 100 principali aziende a livello globale del settore energetico, e la Top 25 Oil & Gas and Related Equipment Services Honoree 2017, relativa alle prime 25 aziende che forniscono apparecchiature e servizi correlati all’ Oil & Gas.

La classifica è il risultato di uno studio olistico condotto da Thomson Reuters per identificare le principali aziende che si distinguono per risultati di eccellenza nel settore energetico, valutate con criteri che misurano aspetti finanziari, legali, fiducia nel management e da parte degli investitori, rischio e resilienza, innovazione, responsabilità sociale e verso le persone, impatto ambientale e reputazione.

Il premio è stato consegnato direttamente da Thomson Reuters a Stefano Cao, Amministratore Delegato di Saipem, nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sede dell’azienda presso la Fabbrica dell’Innovazione.

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base EPC e/o EPCI (chiavi in mano) e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.