Saipem e Tenaris sovrastano gli energetici europei

(Teleborsa) – Si intensificano gli acquisti su Saipem e Tenaris, in forte rialzo sul listino milanese in una sessione sostanzialmente piatta per il comparto energetico europeo (+0,06% il relativo DJ Stoxx).

A dare linfa ai due titoli i giudizi positivi degli analisti. Morgan Stanley ha migliorato il target price di Saipem a 6 euro mentre su Tenaris si sono espresse Credit Suisse e Equita Sim. La prima ne ha alzato il giudizio a “outperform” e il target price a 17 euro. Equita Sim ha invece elevato il prezzo obiettivo del produttore di tubi per l’industria petrolifera a 15,7 euro.

In questo momento Saipem avanza dell’1,95% a 3,5 euro, Tenaris svetta sul FTSE Mib con un rialzo del 2,90% a 14,41 euro.